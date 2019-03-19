Легендарный украинский тренер вошел в топ-10 в престижном рейтинге

Бывший главный тренер киевского "Динамо" и сборной Украины Валерий Лобановский занял шестое место в рейтинге лучших наставников в истории клубного футбола по версии France Football.

При составлении рейтинга в расчет брались достижения тренеров, оставленное ими наследие для футбола, личные качества и длительность карьеры.

Стоит отметить, что из действующих тренеров в топ-10 вошли только двое специалистов Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити") и Карло Анчелотти ("Наполи").

Рейтинг топ-10 тренеров от France Football выглядит так:

1. Ринус Михелс (Голландия)

2. Алекс Фергюсон (Шотландия)

3. Арриго Сакки (Италия)

4. Йохан Кройфф (Голландия)

5. Пеп Гвардиола (Испания)

6. Валерий Лобановский (СССР, Украина)

7. Эленио Эррера (Аргентина, Франция)

8. Карло Анчелотти (Италия)

9. Эрнст Хаппель (Австрия)

10. Билл Шенкли (Шотландия)

Ранее "Апостроф" сообщал, что Лобановский вошел в число лучших наставников в истории, которые никогда не выигрывали Лигу чемпионов.