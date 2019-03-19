Один из лучших футболистов мира занялся необычным бизнесом: опубликовано фото

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вторник, 19 марта 2019, 13:40

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду открыл в Мадриде клинику по пересадке волос.

Об этом сообщает TMW.

Клиника начнет работу уже на следующей неделе.

"Облысение является очень большой проблемой. Мы намерены помогать людям не только в вопросе восстановления волос, но также хотим вернуть им уверенность в себе. Все хотят выглядеть привлекательно и производить хорошее впечатление. Я считаю, что являюсь примером такого человеком. Но надеюсь, что у меня не будет такой проблемы с волосами", - сказал Роналду.

Руководителем центра станет девушка форварда Джорджина Родригес. Планируется, что клиника будет выполнять не менее 18 пересадок волос в день. Стоимость пересадки волос в центре Роналду будет начинаться от четырех тысяч евро.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Роналду был признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.

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