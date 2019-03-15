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Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео
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Названо имя лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

пятница, 15 марта 2019, 16:20

Лучшим игроком недели в Лиги чемпионов признан португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду.

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Роналду признан лучшим по результатам голосования среди болельщиков. Португалец оформил хет-трик в ответном матче 1/8 финала с "Атлетико" (3:0).

В борьбе за эту награду Роналду опередил Лионеля Месси ("Барселона"), Садио Мане ("Ливерпуль") и Лероя Сане ("Манчестер Сити").

34-летний Роналду перешел в "Ювентус" прошлым летом из мадридского "Реала". Сумма трансфера составила 117 миллионов евро. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых забил 24 гола и отдал 12 результативных передач.

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