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Отбор на Евро-2020: в сборной Украины рассказали, как можно остановить Роналду

среда, 20 марта 2019, 14:24

Форвард бельгийского "Гента" и сборной Украины Роман Яремчук рассказал о том, как национальная команда планирует остановить лидера сборной Португалии Криштиану Роналду в матче отбора на Евро-2020.

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Встреча Португалии и Украины состоится 22 марта.

"Сложная игра, мы играем на выезде, поэтому придется непросто. В составе португальцев играет лучший игрок мира, поэтому нам надо хорошо подготовиться, чтобы удачно сыграть в этом матче. Мы уважаем соперника, но не боимся фаворитов группы. Будем стремиться показать тоже свои лучшие качества.

Наверное, Роналду можно остановить командными действиями. Несмотря на то, что мы будем играть против чемпионов Европы с Криштиану в составе, у нас тоже хорошая сборная, которая способна в Лиссабоне зацепиться за очки", - сказал он.

Ранее "Апостроф" сообщал, что сборная Украины совершила трогательный поступок для ребенка.

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