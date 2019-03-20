Сборная Украины понесла потерю перед битвой с Португалией

Полузащитник "Шахтера" Виктор Коваленко не сможет помочь сборной Украины в стартовых матчах квалификации Евро-2020 против сборных Португалии и Люксембурга.

ПОРТУГАЛИЯ - УКРАИНА: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола Украины.

Коваленко уже покинул расположение сборной Украины из-за травмы. У полузащитника диагностировали растяжение приводящей мышцы. На восстановление футболисту понадобится около недели.

В то же время в общую группу вернулся нападающий Артем Кравец, который восстановился после травмы.

Напомним, сборная Украины сыграет против сборной Португалии 22 марта, а 25 марта встретится с Люксембургом.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сборной Украины рассказали, как можно остановить Криштиану Роналду.