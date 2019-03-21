Когда играют "Динамо" и "Шахтер": названы даты и время ближайших матчей чемпионата Украины

Стали известны даты и время проведения матчей 23 и 24 туров чемпионата Украины, в котором стартует второй этап.

Об этом сообщает официальный сайт украинской Премьер-лиги.

После паузы на матчи сборных чемпионат Украины возобновится 2 апреля. Поединки были перенесены на будние дни из-за выборов президента Украины.

Лидеры турнира "Шахтер" и "Динамо" матчи 23-го тура проведут 3 апреля, а матчи 24-го тура - 13 апреля.

23 тур

2 апреля (вторник)

17:00. "Карпаты" - "Ворскла"

3 апреля (среда)

17:00. "Александрия" - "Шахтер"

18:30. "Заря" - "Динамо"

19:30 "Львов" - "Мариуполь"

6 апреля (суббота)

14:00. "Олимпик" - "Десна"

17:00. "Черноморец" - "Арсенал-Киев"

24 тур

13 апреля (суббота)

14:00. "Мариуполь" - "Динамо"

17:00. "Шахтер" - "Заря"

19:30. ФК "Львов" - "Александрия"

14 апреля (воскресенье)

14:00. "Десна" - "Карпаты"

17:00. "Арсенал-Киев" - "Ворскла"

19:30. "Черноморец" - "Олимпик"

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что "Шахтер" представил яркое промо матча Кубка Украины с "Динамо".