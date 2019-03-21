Когда играют "Динамо" и "Шахтер": названы даты и время ближайших матчей чемпионата Украины

Стали известны даты и время проведения матчей 23 и 24 туров чемпионата Украины, в котором стартует второй этап.
Об этом сообщает официальный сайт украинской Премьер-лиги.
После паузы на матчи сборных чемпионат Украины возобновится 2 апреля. Поединки были перенесены на будние дни из-за выборов президента Украины.
Лидеры турнира "Шахтер" и "Динамо" матчи 23-го тура проведут 3 апреля, а матчи 24-го тура - 13 апреля.
23 тур
2 апреля (вторник)
17:00. "Карпаты" - "Ворскла"
3 апреля (среда)
17:00. "Александрия" - "Шахтер"
18:30. "Заря" - "Динамо"
19:30 "Львов" - "Мариуполь"
6 апреля (суббота)
14:00. "Олимпик" - "Десна"
17:00. "Черноморец" - "Арсенал-Киев"
24 тур
13 апреля (суббота)
14:00. "Мариуполь" - "Динамо"
17:00. "Шахтер" - "Заря"
19:30. ФК "Львов" - "Александрия"
14 апреля (воскресенье)
14:00. "Десна" - "Карпаты"
17:00. "Арсенал-Киев" - "Ворскла"
19:30. "Черноморец" - "Олимпик"
Ранее "Апостроф" сообщал о том, что "Шахтер" представил яркое промо матча Кубка Украины с "Динамо".