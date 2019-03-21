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Лучшая сборная мира уверенно обыграла Россию в отборе Евро-2020

четверг, 21 марта 2019, 23:58

Сборные Бельгии и России провели первый матч в рамках отбора чемпионата Европы-2020. Игра, проходившая в Брюсселе, завершилась победой хозяев поля со счетом 3:1.

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча Бельгия - Россия.

Бельгийцы, которые являются лучшей командой мира по версии ФИФА, открыли счет уже на 14-й минуте, когда точным ударом отметился Тилеманс. Спустя уже две минуты голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа допустил досадную ошибку, когда подарил мяч Черышеву, который в простой ситуации отправил мяч в сетку.

Еще до перерыва Эден Азар реализовал пенальти, который сам и заработал, а за несколько минут до окончания встречи капитан бельгийцев забил свой второй мяч.

Бельгия - Россия - 3:1 (2:1)

Голы: Тилеманс 14, Эден Азар 45 (пенальти), Эден Азар 88 - Черышев 16

Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Бойата, Вертонген, Кастань, Тилеманс, Дендонкер, Торган Азар (Шадли 84), Мертенс, Батшуайи, Эден Азар

Россия: Гильерме, Марио Фернандес, Набабкин, Джикия, Кудряшов, Жирков, Ахметов, Головин, Кузяев (Антон Миранчук 26), Черышев (Чалов 64), Дзюба (Смолов 77)

Предупреждения: Головин 18, Мертенс 88.

Удаление: Головин 90+1.

Видеообзор матча появится здесь в ближайшее время.

Ранее "Апостроф" сообщал, что сборная Украины прогулялась по Лиссабону перед матчем с Португалией.

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