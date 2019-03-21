Лучшая сборная мира уверенно обыграла Россию в отборе Евро-2020

Сборные Бельгии и России провели первый матч в рамках отбора чемпионата Европы-2020. Игра, проходившая в Брюсселе, завершилась победой хозяев поля со счетом 3:1.
"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча Бельгия - Россия.
Бельгийцы, которые являются лучшей командой мира по версии ФИФА, открыли счет уже на 14-й минуте, когда точным ударом отметился Тилеманс. Спустя уже две минуты голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа допустил досадную ошибку, когда подарил мяч Черышеву, который в простой ситуации отправил мяч в сетку.
Еще до перерыва Эден Азар реализовал пенальти, который сам и заработал, а за несколько минут до окончания встречи капитан бельгийцев забил свой второй мяч.
Бельгия - Россия - 3:1 (2:1)
Голы: Тилеманс 14, Эден Азар 45 (пенальти), Эден Азар 88 - Черышев 16
Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Бойата, Вертонген, Кастань, Тилеманс, Дендонкер, Торган Азар (Шадли 84), Мертенс, Батшуайи, Эден Азар
Россия: Гильерме, Марио Фернандес, Набабкин, Джикия, Кудряшов, Жирков, Ахметов, Головин, Кузяев (Антон Миранчук 26), Черышев (Чалов 64), Дзюба (Смолов 77)
Предупреждения: Головин 18, Мертенс 88.
Удаление: Головин 90+1.
Видеообзор матча появится здесь в ближайшее время.
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