Сборная Украины прогулялась по Лиссабону перед матчем с Португалией: яркие фото

Футболисты сборной Украины прогулялись по Лиссабону, где 22 марта пройдет матч отборочного цикла чемпионата Европы-2020 с командой Португалии.

ПОРТУГАЛИЯ - УКРАИНА: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Вместе с игроками национальной команды по улицам города прошелся и главный тренер сборной Андрей Шевченко, сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины.

Во время прогулки футболисты подышали морским воздухом и пофотографировались с футбольным болельщиками.

21 марта у "желто-синих" запланирована тренировка в Лиссабоне, после которой главный тренер команды ответит на вопросы журналистов на пресс-конференции.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что известный журналист жестко раскритиковал Шевченко из-за нового бразильского украинца.