В УЕФА приняли решение по неприличному жесту Роналду в матче с "Атлетико"

Лидер "Ювентуса" Криштиану Роналду не получил дисквалификации за непристойный жест в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского "Атлетико".

После поражения в Мадриде (0:2), "Ювентус" отыгрался на своем поле (3:0), а сам португалец оформил хет-трик в этой игре. Победа подарила итальянскому клубу путевку в четвертьфинал турнира.

Во время празднования одного из мячей португалец продемонстрировал непристойный жест тренеру "Атлетико" Диего Симеоне, который в первой игре показал воображаемый половой орган, намекая на характер своих футболистов. Тогда Симеоне был наказан штрафом.

В УЕФА решили, что Роналду также будет оштрафован. Форварда обязали заплатить 20 тысяч евро.

Таким образом, Роналду примет участие в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с "Аяксом", который пройдет 10 апреля.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в сборной Украины рассказали, как можно остановить Роналду.