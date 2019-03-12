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Роналду вывел "Ювентус" в четвертьфинал Лиги чемпионов: видеообзор

вторник, 12 марта 2019, 23:48
Фото: twitter.com/juventusfc

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Ювентус" разгромил "Атлетико" и вышел в четвертьфинал. Встреча состоялась в Турине на стадионе "Альянц". Победу итальянскому клубу принес Криштиану Роналду, который оформил хет-трик.

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча "Ювентус" - "Атлетико".

"Ювентус" забил первый гол уже на четвертой минуте, Кьеллини отправил мяч в сетку с близкого расстояния, но арбитр отменил взятие ворот, усмотрев фол со стороны Роналду на голкипере "Атлетико".

Счет был открыт в середине первого тайма, Роналду замкнул навес с фланга в исполнении Бернардески. В начале второго тайма португалец вновь отличился ударом головой, в этот раз ему ассистировал Канселу. Облак сумел отразить удар португальца, но сделал это уже за линией ворот. Арбитр засчитал гол благодаря системе фиксации гола, которая просигнализировала ему, что мяч пересек линию ворот.

В концовке встречи Бернардески заработал пенальти, который реализовал Роналду.

ЮВЕНТУС - АТЛЕТИКО: ВИДЕО ГОЛОВ

"Ювентус" победил "Атлетико" по сумме двух встреч со счетом 3:2 и завоевал путевку в 1/4 финала Лиги чемпионов.

"Ювентус" Италия – "Атлетико" Испания - 3:0 (1:0) - первый матч - 0:2

Голы: Роналду (27, 49, 86, с пенальти)

"Ювентус": Щесны, Кьеллини, Бонуччи, Жоау Канселу, Джан, Спинаццола (Дибала, 67), Матюиди, Пьянич, Бернардески, Манджукич, Роналду.

"Атлетико": Облак, Хименес, Хуанфран, Арьяс, Годин, Коке, Родри, Сауль, Лемар (Корреа, 57), Мората, Гризманн.

Предупреждение: Бернардески (64).

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