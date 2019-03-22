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У Усика появился еще один вариант для дебюта в супертяжелом весе

пятница, 22 марта 2019, 19:53

Российский боксер Александр Поветкин дал согласие на бой с абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе Александром Усиком.

Об этом заявил промоутер Поветкина Вадим Корнилов, которого цитируют "РИА Новости".

Промоутер сообщил, что Поветкин готов выйти в ринг против украинца, а также Диллиана Уайта или Луиса Ортиса.

"Поветкин дал свое согласие на бой с Усиком, Уайтом или Ортисом. Теперь ждем решения второй стороны", - сказал Корнилов.

Отметим, что ранее появилась информация о том, что соперником Усика станет Карлос Такам. Таким образом, украинскому боксеру в ближайшее время, вероятно, придется сделать выбор.

Свой следующий бой Усик проведет 18 мая в США,

Ранее "Апостроф" сообщал, что сеть впечатлило видео необычной тренировки Усика.

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