Доволен на 80%: Шевченко оценил игру Украины против Португалии

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал ничейный результат с Португалией (0:0) в матче 1-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

Слова Шевченко приводит телеканал "Футбол 1".

"Не дать сегодня забить чемпионам Европы у них дома, считаю, отличным результатом. Ребята с этим справились на 100%. Было несколько фаз в игре, где у нас не совсем все получалось, но я понимаю, что играя с таким соперником у него дома, были сложности. Португалия очень хорошо перестраивалась, очень хорошо прессинговала. Доволен командой на 80%" , - сказал Шевченко.

Также наставник украинской национальной команды оценил игру защитников Виталия Миколенко и Николая Матвиенко.

"Ребята полностью справились с задачей. В первую очередь мы оценили состояние футболистов, посмотрели очень много игр. Считаю, мы выбрали и в обороне, и вообще в состав лучших игроков, которые сегодня готовы. Не знаю, "новый Шевчук" Миколенко или нет. Парень справился с задачей. Он играет в "Динамо", показывает очень хороший футбол. Именно ему сегодняшняя характеристика выступлений за "Динамо" дала возможность оценивать его как игрока основного состава", - добавил тренер.

Следующий матч сборная Украины сыграет на выезде с Люксембургом. Поединок состоится 25 марта.

Ранее "Апостроф" публиковал реакцию болельщиков на ничью в матче Португалия - Украина.