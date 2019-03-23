Украина, ты ли это: сети бурно отреагировали на игру "сине-желтых" с чемпионами Европы

Болельщики сборной Украины восторженно восприняли ничейный результат между украинской национальной командой и сборной Португалии (0:0) в матче 1-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

"Очко в логове чемпионов Европы - это супер результат. Браво, сборная, теперь ждем комфортную победу над Люксембургом!", "Украина, ты ли это? Весьма достойная игра с португальцами. Как приятно смотреть за нашими ребятами, которые играют за границей. Сразу видна раскрепощенность, спокойствие, мысль на поле", "Україна зіграла проти Роналду краще, аніж Атлетіко", "Пятов после всех привозов реабилитировался. Сегодня лучший", "Ефект Шеви помітний, збірна прогресує", "Ща портки в интервью будут ныть наверное про отскок)", "Зина и Малиновский - топовый центр поля", "Тим часом в лідери групи вирвався Люксембург", "Радоваться некогда, предстоит сложный выезд к лидеру группы", "Тяжёлая игра, важное очко, но весь матч меня не покидала мысль что наша команда играет дома!!! Супер поддержка, не реальная", "Ця нічия як перемога!!!", "Наші зробили серйозну заявку у боротьбі за 1-2 місця в групі", "Такого игрока, как гвардиоловский Зина у нас еще никогда не было. Выгрызает все поле и в защите и в атаке", - пишут пользователи.

Следующий матч сборная Украины сыграет на выезде с Люксембургом. Поединок состоится 25 марта.

Ранее "Апостроф" публиковал полный видеообзор матча Португалия - Украина.