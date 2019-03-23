Фитнес и шутки: в сети появилось яркое видео с футболистами сборной Украины

Футболисты сборной Украины провели восстановительную тренировку после сенсационной ничьей в матче квалификации Евро-2020 против сборной Португалии (0:0).

Видео было опубликовано на канале FOOTBOOM в YouTube.

Игроки сборной провели фитнес-тренировку в отличном настроении - футболисты шутили, улыбались и обсуждали матч против Португалии.

В комментариях болельщики отметили хорошую атмосферу, которая царит в лагере сборной.

Напомним, 25 марта сборной Украины на выезде предстоит провести матч второго тура квалификации Евро-2020 против сборной Люксембурга.

Ранее "Апостроф" также сообщал о том, что в России восхитились игрой сборной Украины в матче против Португалии.