В России восхитились игрой сборной Украины в матче с Португалией

Известный российский журналист и комментатор Василий Уткин восхитился игрой сборной Украины в отборочном турнире Евро-2020 в матче против Португалии (0:0), сравнив ее с выступлением российской сборной в поединке с Бельгией (1:3).

Об этом Уткин написал на своей странице в Twitter, обращаясь к главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову.

"Станислав Саламович, а Станислав Саламович! А Украина в футбол играет. А мы - нет", - написал Уткин.

Следующий матч сборная Украины сыграет на выезде с Люксембургом. Поединок состоится 25 марта. России предстоит гостевая игра с Казахстаном, которая пройдет 24 марта.

Ранее "Апостроф" публиковал реакцию фанатов на исход матча Португалия - Украина.