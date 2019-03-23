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Кто будет соперником Усика: в команде украинского чемпиона сделали заявление

суббота, 23 марта 2019, 18:22

Промоутер абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика Александр Красюк подтвердил, что соперником украинского боксера в следующем бою будет камерунец Карлос Такам.

Об этом Красюк сказал в комментарии Sportbox.ru, отметив также, что бой с россиянином Александром Поветкиным может состояться позже.

"Мы долго вели переговоры с командой Поветкина. Вполне серьезно рассматривали его в качестве соперника, но в результате согласовали Такама. Просто выбор пал на камерунца. Хотя бой с Поветкиным тоже стал бы отличным событием", - сказал промоутер.

"Возможен ли еще бой Усика и Поветкина? Почему нет? Два олимпийских чемпиона. Два супертяжа…", - отметил Красюк.

Напомним, Усик проведет бой 18 мая в США. Этот поединок станет для украинца дебютным в супертяжелом весе.

Ранее "Апостроф" также сообщал о том, что легендарный боксер оценил перспективы Усика в супертяжелом весе.

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