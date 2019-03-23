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Легендарный боксер оценил перспективы Усика в супертяжелом весе

суббота, 23 марта 2019, 14:58

Легенда бокса Эвандер Холифилд (44-10-2, 29 КО) поделился мнением о перспективах украинца Александра Усика (16-0, 12 КО) в супертяжелом весе.

Слова Холифилда приводит BoxingScene.

"Усик может быстро преуспеть в супертяжелом весе. Меня вдохновлял Майк Тайсон, который был чемпионом мира. Когда мы с ним были любителями, то я побеждал в спаррингах. У Тайсона был более сильный удар, но я имел преимущество за счет длины рук. Майк мог отправить в нокаут одним ударом, но я мог не останавливаясь бить день и ночь.

Я слышал, что Усик был хорош в спаррингах с Владимиром Кличко. Если это так, то он может справиться с супертяжеловесами. Конечно, ему будет сложно. Но стать чемпионом мира в супертяжелом весе и не должно быть просто", - сказал Холифилд.

Напомним, что 32-летний Усик дебютирует в супертяжелом весе в поединке с камерунцем Карлосом Такамом (36-5-1, 28 КО). Бой состоится в Чикаго 18 мая.

Ранее "Апостроф" сообщал, что у Усика появился еще один вариант для дебюта в супертяжелом весе.

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Раздел: Спорт Тема: Бокс
Теги: Усик, бокс

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