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Люксембург - Украина: прогноз букмекеров на матч квалификации Евро-2020

суббота, 23 марта 2019, 19:45

В рамках второго тура отборочного этапа на чемпионат Европы-2020 сборная Украины на выезде сыграет с командой Люксембурга. Матч состоится 25 марта.

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча Люксембург - Украина.

Начало встречи - в 21.45.

Букмекеры считают сборную Украины безоговорочным фаворитом матча. На победу команды Андрея Шевченко дается коэффициент 1,37, тогда как на ничью - 4,50, а на успех сборной Люксембурга - 9,90.

Напомним, в первом туре Украина на выезде сыграла вничью с Португалией (0:0), а Люксембург обыграл Литву (2:1) и неожиданно вышел в лидеры группы.

Ранее "Апостроф" также сообщал о том, что украинские футболисты прокомментировали результат матча с Португалией

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