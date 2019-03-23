Португалия - Украина: реакция украинских футболистов

Футболисты сборной Украины прокомментировали ничейный результат с командой Португалии (0:0) в матче 1-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

"Все устали очень сильно. Тяжелая игра, было много навесов, ударов по воротам, но, слава Богу, выстояли. Тяжелый матч, на самом деле, энергозатратный.

Португалия – команда высокого уровня, они держали темп не скажу, что высокий, но держали. Мы выдержали, не скажу, что физически подсели. Саня Зинченко общался с Бернарду Силвой, тот сказал, что Роналду очень злой ушел в раздевалку", - сказал полузащитник Тарас Степаненко в интервью "Трибуне".

"Игра тяжелая была. Много работали без мяча, плюс португальцы нагнетали всегда своими длинными передачами, не давали даже передохнуть, расслабиться.

Если честно, очень удивился, очень много видел флагов наших. Спасибо им огромное. Слышно было и наш фан-сектор, и по кругу много людей отдельно сидели с флагами Украины, молодцы, спасибо им", – приводят слова защитника Николая Матвиенко телеканалы "Футбол 1/2".

"Тренер от нас просил быть единой командой, выполняли установку тренера вместе. Не по одиночке, а именно, чтобы была сплоченная команда, у нас это получилось.

Увидел у каждого в глазах искру, каждый хотел выиграть, отдавался на 100%. Заходишь в раздевалку и видишь, что каждый все силы свои отдал, чтобы сегодня добыть положительный результат", - заявил хавбек сборной Украины Александр Караваев в интервью телеканалам "Футбол 1/2".

Ранее "Апостроф" публиковал комментарий наставника сборной Украины Андрея Шевченко об игре с Португалией.