РУС. | УКР.

суббота, 23 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.80
Меню
Спорт

Выборы президента 2019

Новости

23 марта

17:39
Шахтер - Динамо: появился яркий промо-ролик к битве за Кубок Украины
17:36
В России ребенок сжег целую семью: фото с места жуткой трагедии
17:26
Выборы в Украине: FT оценил перспективы Тимошенко
17:18
Будем действовать сообща: Тимошенко пообещала защитить честные выборы
17:04
Бойко о встрече в Москве: мы защищали интересы Украины и ее граждан
16:57
Гибель украинского бойца с позывным "Борода": в сети показали фото бронемашины после взрыва
16:50
Кубок мира по биатлону: результаты и видео женской гонки преследования в Холменколлене
16:27
Протестующие в Киеве пытались прорваться к администрации Порошенко: фото и видео акции
15:56
Резонансное ДТП с Зайцевой: адвокат сделал громкое заявление по приговору и показал документ
15:47
Представитель Atlantic Council отозвал свое заявление о Луценко и Йованович
15:32
Житель Киева рассказал о мошенничестве на кассе в популярном супермаркете: фото
15:13
"Народный фронт" обратился к СБУ в связи с визитом Бойко и Медведчука в Москву
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Шахтер - Динамо: появился яркий промо-ролик к битве за Кубок Украины

суббота, 23 марта 2019, 17:39

Донецкий "Шахтер" представил яркий промо-ролик к матчу 1/4 финала Кубка Украины против киевского "Динамо".

Видео было опубликовано на официальном канале "Шахтера" в YouTube.

Ролик сделан в стиле популярного сериала "Игра престолов", заключительный сезон которого стартует 14 апреля.

Напомним, четвертьфинальная битва "Шахтера" и "Динамо" пройдет 7 апреля на стадионе "Металлист" в Харькове. Стартовый свисток прозвучит в 17.00. Полуфиналист турнира определится по итогам одного матча.

Эта встреча будет для команд уже четвертой в текущем сезоне. Матч за Суперкубок Украины завершился минимальной победой "Динамо" (1:0), а в рамках УПЛ команды обменялись домашними победами (1:0 в Киеве и 2:1 в Харькове).

Напомним, ранее "Апостроф" также сообщал о том, что стали известны даты матчей "Динамо" и "Шахтера" в ближайших турах чемпионата Украины.

Фотовзгляд

Все галереи
Красная дорожка с церемонии награждения музыкальной премии YUNA-2019

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Суркис не хочет увольнять тренера "Динамо" по одной причине - футбольный эксперт

Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов: подробности и результаты

Динамо - Челси - 0:5 Хроника матча, видео голов

Вильярреал - Зенит - 2:1 Хроника матча

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: