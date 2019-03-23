Шахтер - Динамо: появился яркий промо-ролик к битве за Кубок Украины

Донецкий "Шахтер" представил яркий промо-ролик к матчу 1/4 финала Кубка Украины против киевского "Динамо".

Видео было опубликовано на официальном канале "Шахтера" в YouTube.

Ролик сделан в стиле популярного сериала "Игра престолов", заключительный сезон которого стартует 14 апреля.

Напомним, четвертьфинальная битва "Шахтера" и "Динамо" пройдет 7 апреля на стадионе "Металлист" в Харькове. Стартовый свисток прозвучит в 17.00. Полуфиналист турнира определится по итогам одного матча.

Эта встреча будет для команд уже четвертой в текущем сезоне. Матч за Суперкубок Украины завершился минимальной победой "Динамо" (1:0), а в рамках УПЛ команды обменялись домашними победами (1:0 в Киеве и 2:1 в Харькове).

Напомним, ранее "Апостроф" также сообщал о том, что стали известны даты матчей "Динамо" и "Шахтера" в ближайших турах чемпионата Украины.