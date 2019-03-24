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Основной игрок сборной Украины пропустит второй матч отбора на Евро-2020

воскресенье, 24 марта 2019, 09:43

Полузащитник "Шахтера" Марлос не сможет помочь сборной Украины в матче второго тура квалификации на чемпионат Европы против сборной Люксембурга.

ЛЮКСЕМБУРГ - УКРАИНА: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола Украины.

Марлос не сможет сыграть в матче из-за рецидива приводящей мышцы бедра. Натурализованный украинец уже покинул лагерь сборной в Люксембурге и вылетел в Украину.

Напомним, в матче против Португалии Марлос провел на поле 67 минут, после чего его заменил Виктор Цыганков.

Матч Люксембург - Украина пройдет 25 марта.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что в сети появилось яркое видео с футболистами сборной Украины после матча против Португалии.

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