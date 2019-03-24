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Сборная Германии в феерическом матче обыграла Нидерланды в отборе Евро-2020: видеообзор

воскресенье, 24 марта 2019, 23:40
Фото: twitter.com/dfb_team_en

В матче 2-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Германии одержала невероятную победу над Нидерландами со счетом 3:2.

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча Нидерланды - Германия.

Немцы провели блестящий первый тайм и ушли на перерыв с преимуществом в два мяча, отличились Лерой Сане и Серж Гнабри. Но во второй половине хозяева сумели переломить ход неудачно складывающегося матча. Сначала Маттейс де Лигт отыграл один гол, а затем Мемфис Депай сравнял счет. Решающий эпизод произошел на 90-й минуте матча. Нико Шульц замкнул прострел Марко Ройса и принес победу немцам.

НИДЕРЛАНДЫ - ГЕРМАНИЯ: ВИДЕО ГОЛОВ

Нидерланды – Германия - 2:3 (0:2)

Голы: де Лигт (48), Депай (63) - Сане (15), Гнабри (34), Шульц (90)

Нидерланды: Силлессен, Блинд, Думфрис, ван Дейк, де Лигт, Депай, де Йонг, Промес, Вейналдум, Бабел (Бергвейн, 46), де Рон (де Йонг, 90).

Германия: Нойер, Керер, Киммих, Зюле, Шульц, Сане, Кроос, Гинтер, Гнабри (Ройс, 88), Рюдигер, Горетцка (Гюндоган, 70).

Предупреждение: Блинд (38).

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