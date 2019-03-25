Нидерланды - Германия: видео голов

В матче 2-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Нидерландов на своем поле потерпела поражение от Германии со счетом 2:3.

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча Нидерланды - Германия.

Счет был открыт на 15-й минуте, отличился Лерой Сане, который получил передачу от Нико Шульца и с близкого расстояния расстрелял ворота голландцев. На 34-й минуте преимущество немецкой команды увеличил Серж Гнабри, которому удался блестящий удар из-за пределов штрафной площади.

В начале второго тайма Маттейс де Лигт сократил отставание в счете, точно пробив головой после навеса Мемфиса Депая. Вскоре Депай сравнял счет, отличившись ударом с близкого расстояния. Развязка наступила на 90-й минуте. Илкай Гюндоган нашел на углу штрафной Марко Ройса, который прострелил в центр и Шульц точно пробил в угол.

НИДЕРЛАНДЫ - ГЕРМАНИЯ: ВИДЕООБЗОР МАТЧА

Нидерланды – Германия - 2:3 (0:2)

Голы: де Лигт (48), Депай (63) - Сане (15), Гнабри (34), Шульц (90)

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