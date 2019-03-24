РУС. | УКР.

воскресенье, 24 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.80
Меню
Спорт

Выборы президента 2019

Новости

24 марта

21:28
В Польше в ДТП с BMW погибли трое граждан Украины
20:49
Назад в рассеюшку? В Украине разгорелся скандал из-за школьного учебника
20:10
Жертвами резонансного ДТП в Одессе оказались дети известных бизнесменов
20:05
Сборная Украины прогулялась по Люксембургу перед матчем отбора Евро-2020: яркое видео
19:40
Масштабный пожар парализовал движение по двум дорогам в Ровно: видео
19:25
Итоги мужского Кубка мира по биатлону: какие места заняли украинцы
19:11
Избили и изнасиловали: в России подростки совершили жестокое нападение на семейную пару
18:38
Крушение лайнера Viking Sky: появились новые детали происшествия
18:20
Кубок мира по биатлону: видео и результаты мужского масс-старта в Холменколлене
18:10
Баскетбол на льду: американские хоккеисты ярко отпраздновали победу в матче НХЛ
18:03
Разорвало на части: в жестком ДТП в Одессе погибли два человека, фото
18:00
Гороскоп на завтра: Тельцам стоит сходить к психологу, а Рыб ждет влюбленность
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Сборная Украины прогулялась по Люксембургу перед матчем отбора Евро-2020: яркое видео

воскресенье, 24 марта 2019, 20:05

Футболисты сборной Украины прогулялись по Люксембургу, где 25 марта пройдет матч 2-го тура отборочного турнира чемпионата Европы-2020 с местной сборной.

ЛЮКСЕМБУРГ - УКРАИНА: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Игроки прошлись по территории карликового государства и пообщались между собой.

Также футболисты поздравили защитника сборной Украины и киевского "Динамо" Никиту Бурду, которому сегодня, 24 марта, исполнилось 24 года.

"Я видел, как он взрослел, как он становился, в кого он вырос. Надеюсь, что он не остановится на достигнутом, будет развиваться и продолжать расти, как игрок, личность и человек. С днем рождения, Никита!

Он настолько серьезен, что даже своему отражению в зеркале не улыбается. Он как Чак Норрис!" - сказал бывший голкипер "Динамо" Александр Шовковский, который ныне является помощником главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко.

Ранее "Апостроф" сообщал, что основной игрок сборной Украины пропустит матч с Люксембургом.

Фотовзгляд

Все галереи
Красная дорожка с церемонии награждения музыкальной премии YUNA-2019

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Нидерланды - Германия - 0:0 Онлайн-трансляция матча

Люксембург - Украина Онлайн-трансляция матча

Суркис не хочет увольнять тренера "Динамо" по одной причине - футбольный эксперт

Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов: подробности и результаты

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: