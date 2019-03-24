Сборная Украины прогулялась по Люксембургу перед матчем отбора Евро-2020: яркое видео

Футболисты сборной Украины прогулялись по Люксембургу, где 25 марта пройдет матч 2-го тура отборочного турнира чемпионата Европы-2020 с местной сборной.

ЛЮКСЕМБУРГ - УКРАИНА: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Игроки прошлись по территории карликового государства и пообщались между собой.

Также футболисты поздравили защитника сборной Украины и киевского "Динамо" Никиту Бурду, которому сегодня, 24 марта, исполнилось 24 года.

"Я видел, как он взрослел, как он становился, в кого он вырос. Надеюсь, что он не остановится на достигнутом, будет развиваться и продолжать расти, как игрок, личность и человек. С днем рождения, Никита!

Он настолько серьезен, что даже своему отражению в зеркале не улыбается. Он как Чак Норрис!" - сказал бывший голкипер "Динамо" Александр Шовковский, который ныне является помощником главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко.

Ранее "Апостроф" сообщал, что основной игрок сборной Украины пропустит матч с Люксембургом.