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Украинские стрелки феноменально выступили на чемпионате Европы: опубликованы фото

воскресенье, 24 марта 2019, 11:13

Сборная Украины завоевала две золотые медали на чемпионате Европы по стрельбе из пневматического оружия, который проходит в Хорватии.

Павел Коростылев в стрельбе с дистанции 10 метров стал лучшим в упражнении ПП-3. Украинец выбил 241,3 очка и опередил серба Дамира Микеца (239,9), а также итальянца Джузеппе Джордано (219,4).

В стрельбе с пистолета среди смешанных команд золотые награды завоевали Елена Костевич и Олег Омельчук. Результат украинцев в финале - 486 очков. В борьбе за "золото" наш дуэт опередил представителей России (485,1 очко) и Сербии (418,6).

Фото - Федерация стрельбы Украины.

Ранее "Апостроф" также сообщал о том, что украинская велосипедистка завоевала золотую медаль на престижном турнире.

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