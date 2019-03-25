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Украина понесла потерю перед матчем с Люксембургом в отборе Евро-2020

понедельник, 25 марта 2019, 09:36

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко сообщил, что форвард национальной команды Артем Кравец точно не сыграет в матче отборочного цикла Евро-2020 с Люксембургом.

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По словам наставника сборной, у 29-летнего форварда турецкого "Кайсериспора" случился рецидив старой травмы и он отправился восстанавливаться в Киев.

Ранее стало известно, что кроме Кравца в поединке против Люксембурга точно не сыграет полузащитник донецкого "Шахтера" Марлос, который получил травму и вернулся в столицу Украины

Матч Люксембург – Украина состоится 25 марта. Начало встречи в 21:45.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что в сети появилось яркое видео с футболистами сборной Украины после матча против Португалии.

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