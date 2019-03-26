В ФФУ отреагировали на скандал с "незаконной" натурализацией бразильца для сборной Украины

Генеральный секретарь Федерации футбола Украины Юрий Записоцкий прокомментировал скандал с возможными техническими поражениями для сборной Украины из-за натурализации нападающего Жуниора Мораеса.

Слова Записоцкого приводит "Футбол 24".

"У нас есть абсолютно четкое убеждение, что процедура соблюдена и все сроки выдержаны. Согласно украинскому законодательству, он постоянно проживал на территории Украины в течение пяти лет.

Есть закон о гражданстве, который требует 180 дней в году находиться на территории Украины, и налоговый кодекс, который требует 183 дня для определения резидентства. Если мы берем даже больший срок, 183 дня, то норма соблюдена. Он в аренде был не более четырех месяцев. То есть все сроки соблюдены.

Позиция федерации заключается в том, что у нас нет сомнений, что получение гражданства Украины Мораесом прошло в соответствии с действующим украинским законодательством, и нет сомнений в его постоянном пятилетнем проживании на территории Украины", - сказал Записоцкий.

Напомним, ранее появилась информация о том, что сборная Украины может получить технические поражения в стартовых матчах отбора на Евро-2020 против Португалии (0:0) и Люксембурга (2:1) из-за нарушений при процессе натурализации Мораеса. В частности, речь шла о том, что из-за аренды в китайский "Тяньцзинь Цюаньцзянь" бразилец не проживал беспрерывно на территории Украины на протяжении пяти лет, что является нарушением устава ФИФА.

Ранее "Апостроф" также сообщал о том, что украинский юрист дал оценку скандалу с натурализацией Мораеса.