Сборную Украины могут жестко наказать из-за натурализованного бразильца

Сборная Украины может получить технические поражения в стартовых матчах квалификации на Евро-2020 против сборных Португалии и Люксембурга из-за натурализации форварда "Шахтера" Жуниора Мораеса.

Об этом сообщает Mais Futebol.

ФИФА и УЕФА могут принять решение о наказании сборной Украины из-за нарушения одного из пунктов устава Международной федерации футбола.

В уставе ФИФА указано, что натурализованный футболист может начать выступления за новую сборную при одном из четырех условий: 1) он родился на территории этой страны 2) его биологические отец или мать родились на территории этой страны 3) его бабушка или дедушка родились на территории этой страны 4) после достижения 18-летия он непрерывно жил как минимум пять лет на территории этой страны.

Дело в том, что из-за аренды в китайский клуб "Тяньцзинь Цюаньцзянь" Мораес не жил на территории Украины непрерывно на протяжении пяти лет. Бразилец играл за украинские клубы на протяжении четырех лет и семи месяцев, после чего уехал в Китай, а после возвращения непрерывно прожил в Украине 21 месяц.

Напомним, Мораес вышел на замену в поединке с Португалией и отыграл весь матч против Люксембурга. С португальцами украинцы сыграли вничью (0:0), а люксембуржцев обыграли со счетом 2:1.

Ранее "Апостроф" также сообщал о том, что в сети бурно отреагировали на победу Украины над Люксембургом.