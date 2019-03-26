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Скандал с натурализацией бразильца в сборной Украины: появились новые детали

вторник, 26 марта 2019, 14:32

Украинский спортивный юрист и адвокат Юрий Юрченко дал оценку скандалу с натурализацией Жуниора Мораеса в сборной Украины.

"ФИФА в лице Комитета по статусу футболистов сама, по сути, допустила Мораеса, приняв решение о смене его ассоциации и футбольного гражданства с Бразилии на Украину. Поэтому возможность пересмотра этого решения зависит от тех аргументов, исходя из которых ФИФА посчитала, что требование о беспрерывном проживании 5 лет – соблюдены. В Регламенте ФИФА нет указаний о применении местного законодательства. Как правило, для ФИФА в приоритете – регламент ФИФА. Пункт ст. 7 Регламента применения Устава ФИФА говорит: проживать постоянно не менее 5 лет. Ничего нет о национальном законодательстве", - рассказал эксперт в комментарии ТСН.

Юрченко сомневается, что ФИФА пересмотрит или отменит свое решение в данном вопросе. При этом юрист допустил, что может быть создан первый прецедент в такой категории дел.

"Повторюсь: необходим первоисточник – решение ФИФА о смене гражданства", - добавил он.

Как сообщило ранее одно из ведущих португальских изданий, натурализация Мораеса может быть незаконной, так как футболист якобы не прожил на территории Украины 5 лет подряд.

Ранее "Апостроф" также сообщал о том, что в сети бурно отреагировали на победу Украины над Люксембургом.

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