РУС. | УКР.

пятница, 15 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.65
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

14 марта

23:59
Корабль из Украины устроил ЧП в Керченском проливе: первые подробности
23:52
На Донбассе ликвидирован "Хулиган" и его боевая подруга: опубликованы фото
23:32
Под Киевом иностранец устроил смертельное ДТП на переходе: фото
23:07
Под Киевом маршрутчик зверски избил пассажира за кипиш из-за сдачи: фото
23:04
Убийство сотрудника АП в Киеве: подозреваемый оказался иностранцем
22:38
Бесхарактерные амебы: соцсети высмеяли разгромное поражение Динамо в Лиге Европы
22:37
Под Киевом произошло вооруженное ограбление ювелирки: первые фото и видео
22:18
Динамо - Челси: видео голов
22:09
На Донбассе ликвидирован боевик "Болик": опубликованы фото
22:05
Быки, до свидания: испанский клуб выбросил россиян из Лиги Европы
21:59
Динамо потерпело крупнейшее поражение от Челси и вылетело из Лиги Европы: видеообзор
21:40
В Житомире педофил изнасиловал ребенка: фото извращенца
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Бесхарактерные амебы: соцсети высмеяли разгромное поражение Динамо в Лиге Европы

четверг, 14 марта 2019, 22:38

Социальные сети бурно отреагировали на поражение киевского "Динамо" в ответной игре 1/8 финала Лиги Европы с лондонским "Челси". Англичане обыграли украинский клуб со счетом 5:0.

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча "Динамо" - "Челси".

Поклонники украинского клуба раскритиковали своих кумиров, обвинив их в бесхарактерности.

"Рановато Шевченко список сборников озвучил. Чем команде могут помочь эти бесхарактерные амебы?", "Приехал с Одессы увидеть 5:0. Спасибо родненькие. Спасибо брат-белорус", "Суркис не хотел вынимать в ЛЧ по 5-6,но "Челси" доказывает что в ЛЕ такое тоже возможно", "Суркис: - Не хотим выходить в ЛЧ и получать по 6 мячей. Хацкевич: - А ну-ка подержите мое пиво!", "Сарри помогает заполнить заявление об отставке Хацкевичу", - пишут пользователи соцсетей.

ДИНАМО - ЧЕЛСИ: ВИДЕО ГОЛОВ

Ранее "Апостроф" сообщал, что испанский клуб выбросил россиян из Лиги Европы.

Фотовзгляд

Все галереи
Марш национальных дружин в центре Киева

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Динамо - Челси - 0:5 Хроника матча, видео голов

Вильярреал - Зенит - 2:1 Хроника матча

Краснодар - Валенсия - 1:1 Хроника матча

Бавария - Ливерпуль - 1:3 Хроника матча, видео голов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: