Бесхарактерные амебы: соцсети высмеяли разгромное поражение Динамо в Лиге Европы

Социальные сети бурно отреагировали на поражение киевского "Динамо" в ответной игре 1/8 финала Лиги Европы с лондонским "Челси". Англичане обыграли украинский клуб со счетом 5:0.

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча "Динамо" - "Челси".

Поклонники украинского клуба раскритиковали своих кумиров, обвинив их в бесхарактерности.

"Рановато Шевченко список сборников озвучил. Чем команде могут помочь эти бесхарактерные амебы?", "Приехал с Одессы увидеть 5:0. Спасибо родненькие. Спасибо брат-белорус", "Суркис не хотел вынимать в ЛЧ по 5-6,но "Челси" доказывает что в ЛЕ такое тоже возможно", "Суркис: - Не хотим выходить в ЛЧ и получать по 6 мячей. Хацкевич: - А ну-ка подержите мое пиво!", "Сарри помогает заполнить заявление об отставке Хацкевичу", - пишут пользователи соцсетей.

ДИНАМО - ЧЕЛСИ: ВИДЕО ГОЛОВ

Ранее "Апостроф" сообщал, что испанский клуб выбросил россиян из Лиги Европы.