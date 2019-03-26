Известный украинский боксер проведет защиту титула: назван соперник

Интернациональный чемпион в легком весе по версии WBO Денис Беринчик (10-0, 7 КО) проведет первую защиту своего титула в бою с японцем Нихито Аракавой (32-6, 18 КО).

Об этом в Facebook сообщил Александр Красюк, глава промоутерской компании K2 Promotions, которая представляет интересы Беринчика.

Бой состоится 20 апреля в киевском "Дворце спорта".

В главном бою андеркарда выступит еще один известный украинский боксер Дмитрий Митрофанов.

Напомним, пояс WBO International 30-летний Беринчик завоевал в декабре прошлого года, когда нокаутировал филиппинца Росеки Кристобаля.

Ранее "Апостроф" также сообщал о том, что дебют украинского чемпиона Александра Усика в супертяжелом весе могут перенести на другую дату.