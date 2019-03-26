Люксембург - Украина: видео голов

В матче 2-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Украины одержала тяжелейшую победу над Люксембургом со счетом 2:1.

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча Люксембург - Украина.

На 34-й минуте счет открыл Давид Тюрпель, который замкнул прострел Оливье Тилля. Украинцы отыгрались через шесть минут. Виктор Цыганков получил пас в штрафной от Александра Зинченко и с близкого расстояния переиграл голкипера соперников.

Решающий гол был забит на последней компенсированной минуте второго тайма. Руслан Малиновский выполнил подачу со стандарта, а Жерсон Родригес в борьбе с соперником отправил мяч в собственные ворота.

ЛЮКСЕМБУРГ - УКРАИНА: ВИДЕООБЗОР МАТЧА

Люксембург – Украина - 1:2 (1:1)

Голы: Тюрпель (34) - Цыганков (40), Родригес (90+3, автогол)

Ранее "Апостроф" сообщал, что в 1-м туре отбора Евро-2020 Украина сыграла вничью с Португалией.