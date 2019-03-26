Родригес, приезжай, накормим салом: в сети бурно отреагировали на вымученную победу сборной Украины

В сети бурно отреагировали на победу сборной Украины над сборной Люксембурга в отборе на Евро-2020 благодаря автоголу (2:1).

ЛЮКСЕМБУРГ - УКРАИНА: СМОТРЕТЬ ВИДЕО ГОЛОВ

"И такие победы должны быть! Очки не пахнут", "Однозначно натурализуем Родригеса", "Играли украинцы каждый сам за себя, и только Родригес за неньку. Спасибо тебе, пацан, ты был лучшим!", "Родригес, приезжай, я тебя салом покормлю", "Наша сборная Украины отскакивает в игре с Люксембургом! Это позор сродни мальтийскому в 2017-м", "Наши так плохо играли, что Люксембург решил им помочь. Спасибо за автогол, Родригес!", - комментируют в сети.

Напомним, Жерсон Родригес отправил мяч в свои ворота в компенсированное ко второму тайму время.

Ранее "Апостроф" также сообщал о том, что Андрей Шевченко прокомментировал результат матча с Люксембургом.