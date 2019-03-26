РУС. | УКР.

вторник, 26 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.80
Меню
Спорт

Выборы президента 2019

Новости

26 марта

11:49
Боевики ДНР придумали смешные акции с "орденом" для Порошенко: фото
11:47
​В Украине закрыли коррупционное дело против одиозного экс-соратника Януковича
11:45
​В России колонна танков устроила ДТП: опубликованы видео
11:35
​Высокая явка избирателей поставит крест на манипуляциях - Бойко
11:33
Путинский генерал сделал заявление о "пополнении" у Керченского моста
11:10
Такого не ждал: Шевченко объяснил результат матча с Люксембургом
11:10
Звезда "Игры престолов" предположил, чем закончится сериал
11:07
Тимошенко пояснила, в чем заключается миссия нового президента Украины
11:04
В жутком ДТП в Одессе погибла родственница звезды Голливуда
11:04
Племянника Пугачевой на большой скорости сбил автомобиль
10:53
​Гибель в Одессе детей известных бизнесменов: появились фото с похорон мажора
10:44
Хотят смесь Иисуса и Наполеона: известный писатель жестко высказался про украинцев
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Скандальный Макгрегор принял громкое решение по карьере в ММА

вторник, 26 марта 2019, 10:34

Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор принял решение завершить карьеру в ММА.

Об этом Макгрегор сообщил в Twitter.

"Я решил уйти из спорта, известного как "смешанные боевые искусства". Желаю всем моим коллегам успехов. А я присоединюсь к тем моим бывшим партнерам, которые уже на пенсии. С меня "Пина колада", парни!", - написал Макгрегор.

Таким образом, последним боем Макгрегора стал поединок против россиянина Хабиба Нурмагомедова, который состоялся в октябре прошлого года и завершился поражением ирландского бойца. Всего на его счету 25 боев и 21 победа.

Напомним, Макгрегор также провел один бой в боксе - в 2017 году ирландец проиграл Флойду Мейвезеру.

Ранее "Апостроф" также сообщал о том, что Макгрегор влип в очередной громкий скандал.

Фотовзгляд

Все галереи
Красная дорожка с церемонии награждения музыкальной премии YUNA-2019

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Люксембург - Украина - 1:2 Хроника матча, видео голов

Нидерланды - Германия - 2:3 Хроника матча, видео голов

Суркис не хочет увольнять тренера "Динамо" по одной причине - футбольный эксперт

Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов: подробности и результаты

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: