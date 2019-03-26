Скандальный Макгрегор принял громкое решение по карьере в ММА

Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор принял решение завершить карьеру в ММА.

Об этом Макгрегор сообщил в Twitter.

"Я решил уйти из спорта, известного как "смешанные боевые искусства". Желаю всем моим коллегам успехов. А я присоединюсь к тем моим бывшим партнерам, которые уже на пенсии. С меня "Пина колада", парни!", - написал Макгрегор.

Таким образом, последним боем Макгрегора стал поединок против россиянина Хабиба Нурмагомедова, который состоялся в октябре прошлого года и завершился поражением ирландского бойца. Всего на его счету 25 боев и 21 победа.

Напомним, Макгрегор также провел один бой в боксе - в 2017 году ирландец проиграл Флойду Мейвезеру.

Ранее "Апостроф" также сообщал о том, что Макгрегор влип в очередной громкий скандал.