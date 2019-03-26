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Такого не ждал: Шевченко объяснил результат матча с Люксембургом

вторник, 26 марта 2019, 11:10

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал победу в матче квалификации Евро-2020 против сборной Люксембурга (2:1).

Слова Шевченко приводит официальный сайт ФФУ.

"Мы готовились к двум сложных матчам. Март - всегда тяжелый месяц для украинских команд. Игры в этот период всегда были непростыми для сборной. Где-то сказывается не совсем хорошая форма наших игроков. Конечно, я не ожидал такого тяжелого второго поединка. Было допущено много ошибок, ребята в какой-то степени потеряли структуру игры. Но они верили в себя до конца и боролись, пусть кому-то и не хватало сил. Не могу выдвигать им претензии относительно желания. Нам повезло, и мы выиграли этот матч.

От Люксембурга всегда можно ожидать сюрпризов в поединках на его поле. Ты можешь приехать и сыграть удачно, одержать победу, или же матч получится таким, как сегодня. В последние годы эта команда создавала проблемы всем соперникам, о чем мы хорошо знали", - сказал Шевченко.

"Самое главное - результат. Также огромное спасибо болельщикам, которые пришли поддержать нашу команду. Их присутствие помогло ребятам бороться до конца. В итоге Цыганков заработал штрафной, после которого мы вышли вперед. Да, был автогол, но везение нужно заслужить.

Я хочу сделать большой комплимент Люксембургу. Соперник продемонстрировал отличные физические данные. Команда была готова, бежала до конца. У нее есть неплохие быстрые игроки, которые создали нам большие проблемы. Были две вещи, которые повлияли на игру. Мы проиграли очень много единоборств и подборов. В этом плане команда не очень хорошо себя показала", - также отметил тренер сборной Украины.

Ранее "Апостроф" также сообщал о том, что соперники сборной Украины по отбору на Евро-2020 сыграли вничью.

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