Финишная прямая: украинский боксер сообщил о готовности к чемпионскому бою

Украинский боксер Александр Гвоздик (16-0, 13 КО) завершает подготовку к предстоящему бою с французом Дуду Нгумбу (38-8, 14 КО).

Об этом украинец сообщил в своем Instagram.

"Финишная прямая нашего лагеря", - написал Гвоздик, прикрепив свою фотографию.

Напомним, что Гвоздик и Нгумбу проведут бой 30 марта. Поединок пройдет в Филадельфии, США. На кону в этом поединке будет стоять титул чемпиона мира по версии WBC, который в данный момент принадлежит украинцу.

31-летний Гвоздик стал чемпионом мира 1 декабря 2018 года, нокаутировав канадца Адониса Стивенсона. Что касается 37-летнего Нгумбу, то ранее он являлся чемпионом мира по второстепенной версии WBF.

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