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Люксембург оконфузился с жалобой в УЕФА из-за украинского бразильца: в сети смеются над документом

среда, 27 марта 2019, 14:51

Федерация футбола Люксембурга допустила курьезную ошибку в официальном обращении в УЕФА с просьбой пересмотреть результат матча против сборной Украины из-за якобы неправильной натурализации нападающего "Шахтера" Жуниора Мораеса.

В официальном документе с ошибкой была проставлена дата матча Люксембург - Украина - "25.3.3019".

Сеть позабавил конфуз Федерации футбола Люксембурга.

"Ну тогда и подождем до 25 марта 3019 года", "3019 - это феерично", "Уверен, в том году апелляцию и рассмотрят", "Интересно у Люксембурга хотя бы есть адвокаты, которые понимают, что к чему, или просто решили за португальцами повторить. Сказочные гости из 3019-го", "Не позорились бы, кабинетные чемпионы", - комментируют болельщики.

Напомним, ранее появилась информация о том, что сборная Украины может получить технические поражения в стартовых матчах отбора на Евро-2020 против Португалии (0:0) и Люксембурга (2:1) из-за нарушений при процессе натурализации Мораеса. В частности, речь шла о том, что из-за аренды в китайский "Тяньцзинь Цюаньцзянь" бразилец не проживал беспрерывно на территории Украины на протяжении пяти лет, что является нарушением устава ФИФА.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что в ФФУ отреагировали на скандал с натурализацией Мораеса.

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