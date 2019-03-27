Португалия и Люксембург потребовали наказать Украину из-за бразильца

Сборные Португалии и Люксембурга потребовали пересмотреть результаты матчей отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Украиной из-за участия в них натурализованного бразильца Жуниора Мораеса.

Об этом сообщает Futebol365.pt.

Ранее сообщалось, что Федерация футбола Украины, возможно, оформила гражданство Мораеса с нарушениями. Согласно правилам ФИФА, футболист может стать гражданином страны, если прожил на ее на территории страны пять лет без перерыва. Что касается Мораеса, то он жил в Украине четыре года и восемь месяцев, а затем на некоторое время покинул страну, перейдя в китайский клуб на правах аренды. Затем он вернулся в Украину, а вскоре перешел из "Динамо" в "Шахтер".

Если вина украинцев будет доказана, то им грозят технические поражения.

Напомним, что в стартовом матче отборе Евро-2020 Украина на выезде сыграла с Португалией вничью (0:0), а затем на выезде обыграла Люксембург (2:1).

Ранее "Апостроф" публиковал реакцию ФФУ на скандал с Мораесом.