Украинский клуб уволил тренера после провальних результатов

Василий Сачко покинул пост главного тренера полтавской "Ворсклы".

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Решение об отставке было принято на встрече Сачко с руководством клуба. Стороны досрочно приостановили действие действующего контракта и поблагодарили друг друга за сотрудничество.

43-летний Сачко тренировал "Ворсклу" с 2014 года, проработав на посту наставника клуба в общей сложности 2114 дней. Под его руководством полтавский клуб в прошлом сезоне стал обладателем бронзовых медалей чемпионата Украины.

В нынешнем сезоне дела у клуба пошли не столь удачно. По итогам первой части чемпионата "Ворскла" не сумела пробиться в топ-6 чемпионата Украины и теперь будет бороться за выживание.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Ворскла" потерпела унизительное поражение от "Карпат".