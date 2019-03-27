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Рекордная сумма за чемпиона мира: немецкий топ-клуб объявил о громком трансфере

среда, 27 марта 2019, 19:28

Мюнхенская "Бавария" объявила о трансфере защитника сборной Франции и мадридского "Атлетико" Люки Эрнандеса.

Об этом сообщает официальный сайт "Баварии".

Мюнхенский гранд объявил, что заплатил за Эрнандеса 80 миллионов евро.

Этот трансфер стал рекордным для "Баварии", а также для всех немецких клубов. Кроме того, Эрнандес стал самым дорогим защитником в истории футбола.

Эрнандес, который в 2018 году выиграл со сборной Франции чемпионат мира, подписал пятилетний контракт и присоединится к "Баварии" после окончания текущего сезона.

По данным СМИ, Эрнандес будет получать в "Баварии" 13 миллионов евро в год.

Ранее "Апостроф" также сообщал о том, что самый дорогой футболист мира рассказал о планах на будущее.

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