Самый дорогой футболист планеты рассказал о планах на будущее

Лидер французского ПСЖ Неймар, который является самым дорогим футболистом мира, заявил о нежелании покидать парижский клуб.

Информацию об этом СМИ сообщил отец бразильского футболиста. По его словам, Неймар ведет переговоры о продлении контракта с клубом.

"Он уже второй год играет за эту команду и мы ведем переговоры о продлении контракта. Вероятность того, что он покинет этот клуб слишком мала. Люди говорят: "Неймар перейдет в большой клуб уже в это трансферное окно". Это означает, что его карьера интересна людям, но это не значит, что он перейдет в тот или иной клуб", - сказал отец игрока.

Напомним, что Неймар перебрался в ПСЖ из "Барселоны" в 2017 году за рекордные 222 миллиона евро. После этого слухи неоднократно связывали его с переходом в мадридский "Реал".

Ранее "Апостроф" сообщал, что лучшим футболистом мира в 2018 году по версии авторитетного журнала FourFourTwo стал аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси.