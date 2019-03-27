Упоротяка: в сети высмеяли фото представленного в России талисмана Евро-2020

В сети высмеяли талисман чемпионата Европы 2020 года, который был представлен в Санкт-Петербурге.

"Да он упрлся", "Косоглазие!", "Как назовут? Упоротяка?", "у чувака явно прицел сбит!", "какой он страшный, этот Скиллзи. Косоглазый дегенерат с открытым ртом и таджикскими бровями. И имя дурацкое", "чето совсем уже фантазия отсутствует у автора талисмана!", "Зашмаляка", "Судя по выражению лица,ему уже гол забили.Со спины", "запоры мучают?", "Судя по выражению лица - это Обосрака", - шутят пользователи.

Евро-2020 пройдет летом 2020 года. В финальной части турнира примут участие 24 сборные. Матчи пройдут на 12 стадионах 12 городов 12 национальных ассоциаций УЕФА.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Португалия и Люксембург потребовали наказать Украину из-за бразильца.