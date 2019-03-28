Боя с россиянином не будет: суперчемпион Усик сделал важное заявление

Украинский боксер Александр Усик (16-0, 12 КО) заявил, что он не будет проводить бой с россиянином Денисом Лебедевым (32-2-1, 23 КО).

Об этом Усик сообщил в видеообращении в своем Instagram.

"Организация WBA обязывает меня боксировать с Денисом Лебедевым. Этот бой не состоится, потому что мы с командой решили переходить в супертяжелую весовую категорию. По этим причинам мы не можем боксировать с Денисом.

Я отказываюсь от пояса. Не хочу, чтобы он просто так у меня был, пускай ребята за него боксируют, это нормально. Денису - успехов. Всем остальным ребятам, которые будут участвовать за этот пояс, - успехов. Боксируйте, завоевывайте. Всем добра!" - сказал Усик.

Таким образом, у 32-летнего Усика пока что остаются чемпионские пояса по версиям WBO, WBC и IBF в первом тяжелом весе.

18 мая Усик проведет дебютный бой в супертяжелом весе с камерунцем Карлосом Такамом (36-5-1).

Ранее "Апостроф" сообщал, что сеть впечатлило яркое фото с совместной тренировки Кличко и Усика.