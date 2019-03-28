Все правомерно: в ФФУ сделали заявление о скандале с бразильцем в сборной Украины

Генеральный секретарь Федерации футбола Украины Юрий Записоцкий прокомментировал скандальную ситуацию вокруг нападающего сборной Украины Жуниора Мораеса.

Слова Записоцкого приводит официальный сайт ФФУ.

"При рассмотрении вопроса о приглашении Жуниора Мораеса в сборную Украины для подготовки и участия в матчах с Португалией и Люксембургом мы проанализировали ситуацию с получением футболистом гражданства Украины. Также были проведены консультации со специалистами из УЕФА и ФИФА, которые подтвердили правомерность приглашения Мораеса в состав сборной Украины.

Поэтому мы просим болельщиков сохранять спокойствие до вынесения окончательного решения УЕФА. Я уверен, что Комитет по дисциплинарных и этических вопросов УЕФА, ознакомившись с аргументацией ФФУ в этом вопросе, оставит без изменений результаты первых двух матчей сборной Украины в отборе к Евро-2020", - сказал Записоцкий.

Напомним, что сборные Португалии и Люксембурга хотят оспорить результаты матчей с Украиной в квалификации Евро-2020 из-за участия в них Мораеса.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Мораес отверг все обвинения в неправомерности получения им украинского гражданства.