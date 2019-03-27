Скандал в сборной Украины: бразильский футболист отверг все обвинения

Бразильский нападающий "Шахтера" Жуниор Мораес прокомментировал скандал со своей натурализацией для сборной Украины.

Слова Мораеса приводит "Сегодня".

Бразильский форвард выразил уверенность в том, что процедура натурализации была проведена без нарушения требований ФИФА.

"Я думаю, все нормально. В Федерации футбола Украины все проверили, прежде чем я вышел играть за сборную", - сказал Мораес.

Напомним, ранее сборные Португалии и Люксембурга потребовали наказать Украину техническими поражениями из-за якобы нарушения устава ФИФА при процессе натурализации Мораеса.

Бразильский форвард принял участие в матчах отбора на Евро-2020 против Португалии (0:0) и Люксембурга (2:1).

Ранее "Апостроф" также сообщал о том, что Люксембург оконфузился с жалобой в УЕФА из-за Мораеса.