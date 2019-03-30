"Бавария" сенсационно оступилась в чемпионате Германии: видеообзор

Действующий чемпион Германии "Бавария" потеряла очки в выездном матче 27-го тура Бундеслиги против "Фрайбурга".

Встреча завершилась вничью - 1:1.

"Бавария" пропустила уже на третьей минуте матча, но отыгралась в середине тайма.

После 27-ми туров у мюнхенского клуба в активе 61 очко. "Бавария" на 2 очка отстает от лидирующей "Боруссии". "Фрайбург", у которого 32 очка, идет двенадцатым.

"Фрайбург" – "Бавария" - 1:1

Голы: Хелер, 3 - Левандовски, 22

"Фрайбург": Шволов, Штенцель, Шлоттербек, Хайнтц, Гюнтер, Хефлер, Хаберер, Абраши, Франтц (Вальдшмидт, 70), Грифо (Гондорф, 90), Хелер (Гульде, 79)

"Бавария": Ульрайх, Киммих, Боатенг (Зюле, 73), Хуммельс, Рафинья, Родригес, Алькантара, Горецка, Мюллер (Гнабри, 46), Левандовски, Коман (Рибери, 73)

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что "Бавария" объявила о громком трансфере.