"Бавария" сенсационно оступилась в чемпионате Германии: видеообзор

Действующий чемпион Германии "Бавария" потеряла очки в выездном матче 27-го тура Бундеслиги против "Фрайбурга".
Встреча завершилась вничью - 1:1.
"Бавария" пропустила уже на третьей минуте матча, но отыгралась в середине тайма.
После 27-ми туров у мюнхенского клуба в активе 61 очко. "Бавария" на 2 очка отстает от лидирующей "Боруссии". "Фрайбург", у которого 32 очка, идет двенадцатым.
"Фрайбург" – "Бавария" - 1:1
Голы: Хелер, 3 - Левандовски, 22
"Фрайбург": Шволов, Штенцель, Шлоттербек, Хайнтц, Гюнтер, Хефлер, Хаберер, Абраши, Франтц (Вальдшмидт, 70), Грифо (Гондорф, 90), Хелер (Гульде, 79)
"Бавария": Ульрайх, Киммих, Боатенг (Зюле, 73), Хуммельс, Рафинья, Родригес, Алькантара, Горецка, Мюллер (Гнабри, 46), Левандовски, Коман (Рибери, 73)
Ранее "Апостроф" сообщал о том, что "Бавария" объявила о громком трансфере.