Шахтер - Динамо: известный тренер оценил шансы команд в битве за Кубок Украины

Известный украинский тренер Мирон Маркевич оценил шансы "Шахтера" и "Динамо" в матче 1/4 финала Кубка Украины.

Слова Маркевича приводит "Сегодня".

"Думаю, ничто не помешает "Шахтеру" в этом сезоне выиграть чемпионат, поэтому "Динамо" должно сделать все возможное, чтобы побороться за кубок. Такой клуб, с таким именем должен что-то выигрывать - или кубок, или чемпионат. Повторюсь, в чемпионате будет сложно догнать "Шахтер", но за кубок можно побороться", - сказал Маркевич.

"Я думаю, игроки "Динамо" мобилизуются, футболисты должны понимать, за какой клуб они играют. Когда из года в год ничего не выигрываешь, конечно, это отсутствие трофеев беспокоит болельщиков. Команда в состоянии победить "Шахтер" в Кубке, в одном матче, тут нет ничего чрезвычайного. Они должны проявить характер и показать свое мастерство.

"Шахтер" более опытная команда. А на стороне "Динамо" молодость. Молодые ребята должны что-то показывать и доказывать. Потому что молодые, но им уже по 20 лет и больше, поэтому пора уже себя проявить. Хотелось, чтобы проявил себя Цыганков, он неплохо отыграл с Люксембургом, вытянул игру. Поэтому хотелось, чтобы он и с "Шахтером" себя проявил, а не так, что одну игру сыграл, потом его не видно. Нужно стабильно демонстрировать свой класс, воспитывать свой характер", - также отметил тренер.

Напомним, матч "Шахтер" - "Динамо" состоится 7 апреля на стадионе "Металлист" в Харькове.

Ранее "Апостроф" также сообщал о том, что появился яркий промо-ролик к битве "Шахтера" и "Динамо" за Кубок Украины.