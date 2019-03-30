РУС. | УКР.

суббота, 30 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.12
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

30 марта

19:35
В Одессе авто сбило троих бойцов Нацгвардии: фото и видео с места смертельного ЧП
19:34
Месси спас "Барселону" от потери очков в чемпионате Испании: видеообзор
19:32
Из Украины выдворили очередного "вора в законе"
18:58
120 кг героина на 10 млн евро: на Закарпатье разоблачили канал контрабанды в ЕС, видео
18:41
Шахтер - Динамо: известный тренер оценил шансы команд в битве за Кубок Украины
18:29
В Николаеве пьяный таксист протаранил авто полиции: видео с места ДТП
18:14
Скандальную MARUV ограбили в аэропорту
18:05
Гвоздик - Нгумбу: онлайн видео трансляция боя
18:05
В ЕС сделали громкое заявление по оккупированному Крыму
17:32
В Киеве грабители пытали и убили предпринимателя: детали преступления
17:09
Зинченко помог "Манчестер Сити" вернуть лидерство в чемпионате Англии: видеообзор
17:02
В России похвастались спецсамолетом для космонавтов: видео и фото, сделанные внутри салона
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Шахтер - Динамо: известный тренер оценил шансы команд в битве за Кубок Украины

суббота, 30 марта 2019, 18:41

Известный украинский тренер Мирон Маркевич оценил шансы "Шахтера" и "Динамо" в матче 1/4 финала Кубка Украины.

Слова Маркевича приводит "Сегодня".

"Думаю, ничто не помешает "Шахтеру" в этом сезоне выиграть чемпионат, поэтому "Динамо" должно сделать все возможное, чтобы побороться за кубок. Такой клуб, с таким именем должен что-то выигрывать - или кубок, или чемпионат. Повторюсь, в чемпионате будет сложно догнать "Шахтер", но за кубок можно побороться", - сказал Маркевич.

"Я думаю, игроки "Динамо" мобилизуются, футболисты должны понимать, за какой клуб они играют. Когда из года в год ничего не выигрываешь, конечно, это отсутствие трофеев беспокоит болельщиков. Команда в состоянии победить "Шахтер" в Кубке, в одном матче, тут нет ничего чрезвычайного. Они должны проявить характер и показать свое мастерство.

"Шахтер" более опытная команда. А на стороне "Динамо" молодость. Молодые ребята должны что-то показывать и доказывать. Потому что молодые, но им уже по 20 лет и больше, поэтому пора уже себя проявить. Хотелось, чтобы проявил себя Цыганков, он неплохо отыграл с Люксембургом, вытянул игру. Поэтому хотелось, чтобы он и с "Шахтером" себя проявил, а не так, что одну игру сыграл, потом его не видно. Нужно стабильно демонстрировать свой класс, воспитывать свой характер", - также отметил тренер.

Напомним, матч "Шахтер" - "Динамо" состоится 7 апреля на стадионе "Металлист" в Харькове.

Ранее "Апостроф" также сообщал о том, что появился яркий промо-ролик к битве "Шахтера" и "Динамо" за Кубок Украины.

Фотовзгляд

Все галереи
Юлия Тимошенко выступила перед избирателями в Киеве накануне выборов

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Гвоздик - Нгумбу Онлайн-трансляция чемпионского боя

Люксембург - Украина - 1:2 Хроника матча, видео голов

Нидерланды - Германия - 2:3 Хроника матча, видео голов

Суркис не хочет увольнять тренера "Динамо" по одной причине - футбольный эксперт

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: