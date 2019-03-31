Один из лучших футболистов мира восхитил сеть интимным фото

Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду поделился своей фотографией в практически обнаженном виде.

Фото футболист разместил на своей странице в Instagram.

"Последний сеанс", - написал Роналду, прикрепив фотографию, на котором он в одном нижнем белье сидит на двух ваннах одновременно. Скорее всего, таким образом форвард проходит курс восстановления после травмы бедра.

За несколько часов фотография получила почти пяти миллионов лайков.

34-летний Роналду перешел в "Ювентус" летом 2018 года из мадридского "Реала" за 117 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел за клуб 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 24 гола и отдал 12 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Роналду занялся необычным бизнесом.