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"Динамо" избавилось от бразильского легионера: опубликовано фото

понедельник, 01 апреля 2019, 19:24

Бразильский полузащитник Че-Че покинул киевское "Динамо" и вернулся на родину. Хавбек продолжит карьеру в бразильском "Сан-Паулу".

Об этом сообщил официальный аккаунт "Сан-Паулу" в Twitter.

О деталях трансфера официально пока не сообщается, но, по данным СМИ, "Динамо" заработает на продаже игрока 5,5 миллионов евро.

Напомним, Че Че перешел в "Динамо" прошлым летом из "Палмейраса" за 4,8 миллиона евро, однако закрепиться в стартовом составе киевлян так и не сумел. На счету бразильца - 15 матчей и одна результативная передача в составе киевлян.

Ранее "Апостроф" также сообщал о том, что известный тренер объяснил. почему главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич должен остаться в киевском клубе.

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