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Известный тренер объяснил, почему Хацкевич должен остаться в "Динамо"

понедельник, 01 апреля 2019, 15:34

Экс-тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо выразил мнение, что Александра Хацкевича не нужно увольнять из киевского клуба.

Слова Сабо приводит Terrikon.

"У "Динамо" подходит молодежь, но не каждый молодой футболист вырастет в хорошего мастера. Молодым футболистам нужно время, чтобы выйти на определенный и стабильный уровень. Правильно, что Хацкевич продолжает работать, не надо никого увольнять, он уже знает эту молодежь, знает, на что способна команда", - сказал Сабо.

Напомним, Хацкевич возглавляет "Динамо" с 2017 года. Под его руководством киевляне в прошлом году завоевали серебряные медали чемпионата Украины, а также выиграли Суперкубок страны.

Как сообщал "Апостроф", ранее президент "Динамо" Игорь Суркис заявил, что не будет увольнять Хацкевича.

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